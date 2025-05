Sem Neymar, Santos vai de empolgação ao marasmo em dois meses

A ausência de Neymar causou um marasmo no Santos.

O que aconteceu

Sem Neymar, a empolgação no Santos foi freada dentro e fora de campo. O craque já teve duas lesões musculares.

Neymar teve o primeiro problema físico no dia 2 de março e, desde então, o Peixe vive uma espécie de melancolia. Atualmente, o time está no penúltimo lugar no Brasileirão.