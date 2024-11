Guardiola se anima com o Brasil, e CBF prepara 'grande jogada', diz site

A CBF vem trabalhando para contratar Pep Guardiola, que aprova a ideia de assumir a seleção brasileira. A informação é do The Athletic, braço esportivo do The New Tork Times.

O que aconteceu

O site afirmou que a CBF está fazendo "uma grande jogada" para contratar Guardiola. A entidade máxima do futebol brasileiro teria ligado para o treinador catalão de 53 anos em várias oportunidades neste ano.

O The Athletic acrescentou que Guardiola aprova a ideia de treinar o Brasil. O técnico já disse diversas vezes que tem interesse em comandar uma seleção nacional. Até então, só treinou clubes na carreira: Barcelona, Bayern de Munique e City.