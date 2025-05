Ewerthon detalha briga de Marcelinho e Rincón no Timão: 'Alegria e porrada'

Revelado pelo Corinthians, Ewerthon viveu um período vitorioso e conturbado ao mesmo tempo no clube. Parte do elenco alvinegro entre 1998 e 2001, o ex-atacante foi bicampeão paulista e brasileiro e campeão mundial, mas viu episódios tensos num vestiário marcado pela rixa entre Marcelinho Carioca e Freddy Rincón, como contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

O grupo era sensacional e apadrinhava jogadores da base com um carinho e respeito muito grandes. Foi maravilhoso trabalhar com aquele grupo dentro e fora de campo, porque aquele vestiário era uma loucura, alegria e porrada o tempo inteiro. Mas no final, o objetivo foi cumprido, que era ser campeão.

Ewerthon ao Zona Mista

Embora os jogadores não fossem amigos, sabiam cumprir seu papel dentro de campo em busca dos títulos, tendo seus conflitos gerenciados pelos técnicos que passaram pelo Corinthians no período, como Vanderlei Luxemburgo, Evaristo de Macedo e Oswaldo de Oliveira.