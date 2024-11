Guardiola na seleção? Chefão do Grupo City visita CBF e ganha camisa

CEO do Grupo City, Ferran Soriano se encontrou na última quinta-feira (7) com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O chefão do Grupo City está no Brasil e visitou a entidade máxima do futebol no país. O encontro também contou com as presenças do presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, e de dois diretores do Bahia, Vitor Ferraz e Cadu Santoro.

O executivo ganhou uma camisa personalizada da seleção brasileira. Ferran veio ao país nesta semana e está se reunindo com executivos do Grupo City em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. O conglomerado que comanda o Manchester City também atua em outros 12 times, com o Bahia sendo o representante do Brasil.