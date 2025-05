Boca, Independiente, Peñarol: veja uniformes alternativos que seleção usou

Schlee afirmou ter feito mais de 100 desenhos para chegar ao modelo. A versão final apresentada contou com o amarelo-ouro para a camisa e o azul-cobalto para o calção. O seu projeto foi aceito pelo júri e a estreia aconteceu na Copa de 1954.

Brasil vai usar vermelho na Copa?

A Nike desenhou uma camisa com cor nova - sem os tradicionais amarelo ou azul - para ser o segundo ou terceiro uniforme da seleção brasileira na Copa-2026. Mas o comando da CBF entende que o martelo só será batido em definitivo sobre o novo modelo no meio do ano, em reunião entre as partes.

O site Footy Headlines publicou que o Brasil teria uma nova cor de camisa número 2, sem as cores da bandeira nacional. Essa informação foi confirmada pelo UOL.

A camisa, segundo apurou o UOL, terá tom avermelhado e será mais escura. Ela pode substituir a camisa azul, usada como segundo uniforme ao longo de vários anos.

O que diz a CBF

A CBF emitiu uma nota oficial ontem e se pronunciou sobre a possível camisa vermelha. A entidade disse que as imagens vazadas pelo site Footy Headlines "não são oficiais" e reafirmou o "compromisso com seu estatuto", que diz que as cores da camisa da seleção devem seguir às da bandeira da CBF e que um uniforme diferente deverá ser aprovado pelos diretores da entidade.