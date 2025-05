Corinthians passa ileso com 'arroz e feijão' de Dorival em estreia

Dorival Júnior mudou o desenho do meio de campo do Corinthians, ajustou a marcação e estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Com reservas em campo, o treinador apostou num esquema diferente do que o Timão vinha usando, o 4-1-4-1. A defesa se manteve a mesma, numa linha de 4 jogadores, mas do meio para frente, o estilo mudou: Maycon fez o papel de volante; enquanto Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Talles Magno povoaram o meio; Héctor Hernández foi o último homem na frente.

A mudança promovida por Dorival compactou o meio de campo e melhorou a marcação do Alvinegro paulista. Desta forma, o técnico cessou as constantes finalizações sofridas pelo Timão de fora da área. Além disso, no geral, o Novorizontino teve muita dificuldade para concluir a gol.