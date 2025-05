São Paulo espera volta da maioria dos desfalques para enfrentar Alianza Lima no Peru

Oscar, se recuperando de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, também é esperado para a próxima semana. A tendência, no entanto, é que o meia siga sendo preservado na partida contra o Fortaleza para evitar qualquer risco de problema físico que o tire do confronto com o Alianza Lima.

Arboleda e Ferreirinha, com sobrecargas musculares, estão em situação menos preocupante por não se tratar especificamente de lesão, mas, sim, de um desgaste na musculatura causado pela sequência de jogos.

Apenas Calleri, que passou por cirurgia no joelho esquerdo recentemente após romper o ligamento cruzado anterior, e Luiz Gustavo, com tromboembolismo pulmonar, tendem a seguir como desfalques do São Paulo no longo prazo.

O São Paulo é o líder do Grupo D da Libertadores, com sete pontos, e pode ficar muito próximo de confirmar sua classificação para as oitavas de final em caso de vitória em Lima. Por isso, a partida da próxima terça-feira tem caráter de final para o elenco tricolor.