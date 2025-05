Hoje no Botafogo-PB, ex-Fla foi salvo por Vini Jr. e abriu espaço a Gabigol

Já em relação a Gabigol a parceria durou pouco, apenas quatro jogos, mas foi uma espécie de passagem de bastão. Em sua estreia, por exemplo, Gabriel Barbosa presenciou Dourado fazer um golaço de bicicleta no empate com o Resende, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, comemoraram juntos e fizeram a tradicional celebração do companheiro, a "ceifada": "Foi uma honra ceifar com você", postou Gabigol, na época, em seu Instagram.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Se transferiu para China e perdeu ano histórico do Fla

Gabigol "ceifa" com Henrique Dourado em comemoração de gol no Flamengo Imagem: Alexandre Vidal / Flamengo

Henrique Dourado viveu apenas o início daquele que se tornaria um dos anos mais marcantes da história do Flamengo. O atacante foi vendido no dia 25 de fevereiro de 2019 para o Henan Jianye, da China, por cerca de R$ 22 milhões.

Sua saída fez com que Gabigol assumisse, de fato, a função de camisa 9 do Flamengo. Até então, ele estava sendo utilizado mais pelos lados do campo.

Com a transferência, o Ceifador não sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileiro daquele ano com o Rubro-Negro. Apesar disso, o atacante garante que não se arrependeu, já que o negócio foi financeiramente bom para o atleta.