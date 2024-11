Sueco ofusca Haaland com três gols, e Sporting goleia City com virada épica

Como foi o jogo

O City iniciou pressionando e achou rapidamente um gol com Foden, mas viu o adversário explorar a velocidade e empatar com a sensação Gyokeres. O sueco até desperdiçou uma jogada cara a cara com Ederson, mas se redimiu ao evitar o segundo gol inglês e, pouco antes do intervalo, igualar o marcador.

O 2° tempo começou com um elétrico Sporting marcando três vezes em dois minutos com protagonismo de Trincão. O atacante deu linda assistência para Maxi Araújo virar aos 19 segundos e, logo depois, sofreu pênalti de Gvardiol — e convertido por Gyokeres, que marcou outra vez em penalidade já nos minutos finai e chegou a 24 gols em 20 partidas na temporada.

Gols e destaques

Bobeou, dançou. O City abriu o placar aos três minutos em uma falha de Morita. O volante japonês recebeu ainda no campo de defesa, se atrapalhou e acabou desarmado por Foden, que carregou até a entrada da área e acertou um lindo chute cruzado, sem qualquer chance de defesa para Israel: 1 a 0.