Estádio de jogo do Fla dobra capacidade com obra emergencial e laudo tardio

Documento aponta problemas no Castelão, estádio em São Luís (MA) Imagem: Reprodução

Com base no relatório privado, o Corpo de bombeiros emitiu novo relatório ontem, às 8h40, atestando a liberação.

"A revisão da capacidade de público do Estádio Castelão foi realizada com total embasamento técnico e legal, seguindo as normas vigentes, alcançando a capacidade máxima de projeto de 39.622 pessoas sem comprometer a segurança da infraestrutura. As ações corretivas e preventivas executadas em sistemas estruturais foram avaliadas por profissionais especializados. A comercialização de ingressos deve ser realizada dentro dos parâmetros definidos no laudo técnico e sob a responsabilidade dos organizadores do evento", assegurando que "a alteração na capacidade de público do Estádio Castelão foi conduzida de forma técnica e legalmente fundamentada, com a implementação de ações corretivas e preventivas que garantiram a segurança estrutural". Assinando que "o estádio está em condições de suportar sua capacidade de projeto sem comprometer a segurança do público".

Um documento da CBF anexado ao processo utiliza termos fortes para questionar o aumento de público. Citando um "quadro de incertezas", "um olhar mais atento a segurança da partida" e falando em "estranheza".

"Tal informação entra em conflito direto com o novo laudo protocolado hoje na CBF, 24 de abril de 2025, com vistoria realizada pela mesma autoridade, expedido também nesta data, permitindo, agora, 39.622 pessoas como capacidade de público do Estádio Castelão, o que certamente causou grande estranheza por esta entidade".

A segurança dos envolvidos também é lembrada. "A CBF, através dos Diretores que abaixo subscrevem, manifesta sua profunda preocupação com a existência de informações repentinamente modificadas, emitidas por órgãos públicos estaduais, uma vez que tal cenário compromete não apenas o planejamento logístico e operacional do evento, mas também a segurança de atletas, torcedores, profissionais envolvidos e da população em geral".