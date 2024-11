Blindada, cabeça de porco é estrela em Dérbi e vira 'amuleto' da sorte

Por mais que tenha sido uma situação estranha, Matheuzinho ressaltou que os restos do animal podem ter dado sorte ao Timão. A equipe só deslanchou em campo e marcou os dois gols após o incidente.

É primeira vez que eu passo por isso. Muita loucura, mas se deu sorte para nós, tem que trazer todo jogo.

Matheuzinho

Blindagem à cabeça de porco

A cabeça de porco ficou sob custódia da Polícia Militar no Jecrim (Juizado Especial Criminal) da Neo Química Arena, e os torcedores suspeitos de arremessar o item também foram conduzidos ao local.

A reportagem do UOL esteve próxima à área e viu a peça do suíno no chão, ao lado de uma lata de lixo. Na sequência, os policiais cobriram e fecharam uma das portas do espaço reservado aos policiais, que fica dentro da arena. Desde então, a cabeça de porco não foi mais vista no estádio.

Dois autores identificados pela Polícia Militar na arena, conduzidos ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio, foram denunciados pela prática de tumulto. Um terceiro também está sendo investigado.