Corinthians: Emiliano diz que negou proposta, e Ramón ri ao abordar vaia

Já o técnico atuou como coadjuvante da coletiva e abordou com bom humor a vaia recebida antes do jogo — assim que foi anunciado na escalação, torcedores do Corinthians reprovaram o nome do treinador.

Classificação e jogos Brasileirão

O que Emiliano falou?

Proposta recusada. "A gente deixou passar uma oferta única na semana passada. Foi a mais importante da nossa história, e recusamos a oferta porque queremos cumprir o sonho de ficar no Corinthians. Estamos muito felizes no Corinthians."

Mérito. "Sempre é dos jogadores. É o grupo, sobretudo os que não conseguem jogar. Sabemos como são as críticas. Foi todo o grupo que chegou nas duas semifinais das duas Copas. Foi o grupo que nos deu a ilusão, sobretudo quem não vinha jogando. Fizemos um esforço enorme. O elenco se formou em três meses, era difícil jogar 100% nos torneios."

O que o Corinthians almeja? "Fomos claros: a prioridade era o Brasileirão. Tínhamos 12 pontos quando chegamos. É jogo a jogo, dia a dia. Ninguém acreditava que chegaríamos a duas semifinais e chegamos. Poderíamos ir além, mas são coisas do futebol. É fazer sempre com que o Corinthians compita no máximo até o final. Estamos em um clube muito grande e que está se formando há três meses. O presidente chegou há um ano, o Fabinho há oito meses, há jogadores com dois meses. O treinador erra, a diretoria erra... é normal. É tudo muito novo. Acho que estamos fazendo as coisas bem, e a meta é ganhar todos os jogos, com esta camisa, a obrigação é essa."

Emiliano e Ramón participaram de coletiva após Corinthians 2x0 Palmeiras Imagem: TOMZÉ FONSECA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Pressão. "Temos um grupo espetacular, sobretudo quem não joga. Os dois Pedros, Fagner... não quero falar jogador por jogador porque vou esquecer, mas temos um grupo que está brigando. A competição é tão grande que ninguém pode relaxar. Para jogar 31 rodadas no Z4 e chegar em duas semifinais, é preciso tirar o chapéu. Isso é o que me deixa tranquilo. Vamos brigar por tudo até onde der. Quando chega a turbulência, estávamos muito fechados. Estou muito orgulhoso do grupo que tenho."