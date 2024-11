'Quase quebrei o pé', diz Yuri ao detalhar chute em cabeça de porco

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, disse ao Sportv que quase se machucou ao afastar uma cabeça de porco durante o duelo contra o Palmeiras, que acabou em 2 a 0 para o alvinegro dentro da Neo Química Arena — a parte do animal foi arremessada por torcedores ainda no 1° tempo, e o jogador foi o responsável por chutá-la para a sequência do embate.

O que ele falou?

Cabeça de porco. "Eu quase quebrei o pé, pensei que era uma almofada! Fui tirar com o pé e dar um chute para longe, mas era uma cabeça de porco. Quase machuquei o pé, mas vamos embora."

Fim do jejum de três anos. "Quebramos isso hoje. Viemos de três vitórias, isso passa confiança para continuar batalhando. É continuar avançando e pontuando para subir na tabela."