VP do Flamengo vai à Justiça questionar transparência de comissão eleitoral

As polêmicas da eleição do Flamengo foram parar na Justiça. Diogo Lemos, que hoje é vice-presidente de gabinete do clube e integrante do conselho de futebol, entrou com uma ação questionando ações da Comissão Permanente Eleitoral (CPE). Ele diz que há conflito de interesses na votação que deixou alguns sócios aptos a voto, principalmente Rodrigo Tostes, que é parte da chapa de Bap. A 42ª Vara Cível do Rio de Janeiro concedeu a liminar.

O que aconteceu

A ação tem a ver com um pedido de transparência do processo eleitoral. O questionamento principal é sobre a admissão ou não de alguns nomes no registro de eleitores.

Com o deferimento da liminar, o Conselho de Administração é obrigado a conceder toda documentação solicitada no processo. Ou seja, as atas das reuniões que definiram os sócios votantes.