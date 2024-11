Gabigol deixa futuro para depois da Copa do Brasil; Fla mantém discurso

A permanência vai ganhar também contornos eleitorais. O Fla decide o novo mandatário em 9 de dezembro, um dia depois do fim do Campeonato Brasileiro. Gabigol, porém, não quer esperar tanto tempo.

Vai renovar?

O estafe de Gabigol chegou ao jogo com o seguinte pensamento: esperar para ver o que aconteceria na final para, então, dar passos mais concretos em relação ao futuro do jogador. Quem cuida da carreira dele entende que um jogador desse porte não pode chegar a dezembro/término do Brasileirão sem saber para onde vai. A confiança aumenta após a atuação.

O Flamengo costuma adotar essa estratégia com outros medalhões. Nenhum deles tinha a idade que Gabigol tem agora (Diego Alves, David Luiz, Filipe Luís, etc). Ele completou 28 anos em agosto.

O lado do jogador entende que oferecer um ano de contrato é inaceitável. Ainda que não haja uma nova proposta de cinco anos, como nas conversas no passado, uma oferta de três anos de contrato vai ao encontro do que se pensa para a carreira de Gabigol no momento.

O "Last dance" que o jogador postou nas redes sociais antes do jogo foi uma posição, considerando o cenário atual do contrato: aproveitar os prováveis últimos meses e a última decisão pelo Flamengo. Ainda não é uma despedida, mas a final da Copa do Brasil pode ser a última dele com a camisa rubro-negra.