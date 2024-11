Bandeirinha quebrada por Léo Pereira é importada e tem preço 'salgado'

Na saída do estádio, Bruno chegou a brincar com o UOL que tinha tomado prejuízo — embora tenha conseguido remontar o instrumento para usá-lo até o fim da partida de ida da final da Copa do Brasil.

As bandeiras que os árbitros de elite no Brasil usam são eletrônicas, importadas e produzidas por uma marca de origem francesa chamada Signal Bip.

A venda das bandeiras é em pares. Um kit deste modelo, segundo o site da empresa, sai a 579,80 euros (R$ 3,5 mil). Neste domingo, tinha uma promoção em vigor: preço a 386 euros (R$ 2,4 mil).

As bandeiras eletrônicas se popularizaram quando os árbitros não usavam comunicação, em uma era pré-VAR.

O intuito delas é gerar uma vibração em um receptor usado pelo árbitro para que ele percebesse que o assistente tinha feito alguma sinalização.

Hoje em dia, é mais fácil dar um grito porque o árbitro vai ouvir.