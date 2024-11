Arrascaeta vê Gabi obcecado por gols e brinca com contrato vitalício no Fla

Uma torcedora pediu para Arrascaeta assinar um contrato vitalício com o Flamengo e ele brincou. "Será? Vamos ver", disse rindo. O vínculo atual é até dezembro de 2026.

Arrascaeta foi só elogios para Filipe Luís como treinador. Ele ainda falou sobre o estilo bastante intenso do ex-companheiro. "Acho que em dois anos aqui ele vai envelhecer uns cinco anos. Acaba o jogo ele já fica olhando estatísticas, como jogamos, o rival. Chega em casa, toma café e já vai ver o jogo. Falei "Fili, calma, calma. Se não vai morrer". Intenso, mas sempre está buscando o melhor para nós", disse.

É um cara muito querido por todos. Independentemente de tudo, sabemos que é um cara focado no trabalho. Tudo aconteceu rápido para ele desde que se aposentou. Conquistou títulos na base, agora tem a possibilidade de conquistar no profissional. É um cara que merece porque se preparou muito nesses anos, antes de parar já praticava tudo na cabeça de como seria. Tem as ideias muito claras. O caminho pode ser magnífico e temos de ajudar dentro do campo.