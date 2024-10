Bola de Ouro: Chefe diz que Vini sofreu com concorrência de colegas do Real

É uma vitória próxima, não foi por muito. Obviamente, Vinicius certamente sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal no top 5 porque, matematicamente, lhe tirou alguns pontos. Isso também resume a temporada do Real, que foi disputada por três, quatro jogadores e os jurados compartilharam suas escolhas entre si, o que beneficiou Rodri. Vincent Garcia, ao L'Equipe

Garcia ainda afirmou que o vencedor foi mantido em segredo e que o Real Madrid fez pressão: "Queriam mudar a regra". Ele enfatizou que os clubes dos favoritos quiseram antecipar a informação, mas que a organização não revelou o resultado até o anúncio no palco.

Os votos oficiais do júri internacional do prêmio ainda não foram revelados. A France Football publicará a relação completa dos votos em sua edição impressa em 8 de novembro.

Ninguém sabia [o vencedor], nem Real nem City. A emoção que Rodri teve no palco é a melhor resposta, ele não estava ciente de nada. Todos os clubes dos favoritos insistiram em ter informações. Tive muita pressão do Real Madrid, mas como com os outros clubes, sempre foi muito claro, justo, e talvez o meu silêncio os tenha incomodado.

Fomos muito claros com eles [Real] e com todos os outros clubes. Este ano, o vencedor não seria avisado. Achei que todos tinham concordado, mas no último momento, não sei por que, eles queriam mudar a regra. Quando o Real Madrid tomou sua decisão, não tenho certeza se não houve um blefe. Fiquei desagradavelmente surpreso.

Como é a votação

A escolha do vencedor da Bola de Ouro é feita por jornalistas de 100 países com as melhores colocações no ranking da Fifa.