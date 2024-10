Eleitor da Bola de Ouro beijou camisa do Barça e detonou Vini: '1 neurônio'

O jornalista Bruno Porzio, que vota no prêmio Bola de Ouro representando El Salvador, deixou Vini Jr fora de seu top 10. Ele já foi flagrado beijando uma camisa do Barcelona em transmissão ao vivo e fez fortes críticas ao atacante brasileiro.

O que aconteceu

Bruno Porzio votou em Bellingham como melhor do mundo e nem sequer colocou Vini em sua lista. Os votos ainda não foram inteiramente divulgados pela revista France Football, que publicará a relação completa em 8 de novembro em sua edição impressa, mas o top 10 do eleitor foi divulgado pela emissora El Gráfico, na qual ele trabalha.

O representante de El Salvador no prêmio disse que poderia ter votado no brasileiro "como 8º, 9º ou 10º", mas que preferiu deixá-lo fora: 'Não servia de nada para ele". Cada país cuja seleção está no top 100 do ranking da Fifa conta com um especialista no júri internacional da premiação. Os eleitores elencaram os dez melhores da temporada anterior, dentre uma lista de 30 nomes pré-selecionados, e os jogadores votados recebem pontos de acordo com as posições.