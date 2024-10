Vini Jr. relacionou perda da Bola de Ouro à luta contra o racismo

Segundos antes de George Weah, vencedor da Bola de Ouro em 1995, anunciar que Rodri era o vencedor de 2024, um pequeno grupo gritou "Vini" na plateia. O clima, segundo relatos de que tinha acesso ao local, aberto apenas a convidados, foi de constrangimento.

Na imprensa europeia, Vini Jr. também foi assunto durante toda a segunda-feira, como se fosse ele, e não Rodri, o grande protagonista do dia.

Apesar da indignação e do boicote ao Real Madrid, o resultado de Vini Jr. está na história do futebol brasileiro. O segundo lugar é a melhor posição de um brasileiro no prêmio desde que Kaká superou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e levou a Bola de Ouro em 2007. Desde então, quem mais se aproximou foi Neymar, terceiro colocado em 2015 e 2017.

Vini Jr. ainda tem mais uma chance de ser premiado como melhor do mundo, agora pela Fifa. O "The Best", prêmio da entidade máxima do futebol, ainda não tem data marcada, mas deve acontecer em janeiro de 2025.