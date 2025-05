Ednaldo explica por que não quis buscar técnico para a seleção no Brasil

O presidente Ednaldo Rodrigues explicou o motivo de não ter ido buscar um técnico para a seleção brasileira entre os que atuam no futebol nacional. Abel Ferreira, do Palmeiras, chegou a ser apontado como potencial candidato, mas a CBF fechou com Carlo Ancelotti.

Não queria trazer nenhum [técnico de clube do Brasil]. Fizemos um trabalho lá atrás, quando trouxe Diniz, tivermos de conversar com a direção do Fluminense, que tiveram aquiescência. Depois com Dorival. Não pretendia fazer isso com nenhum outro treinador do Brasil com seu time já iniciado numa competição. Não queria fazer o mesmo. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, a Rodrigo Mattos, colunista do UOL

Carlo Ancelotti será "apresentado" como técnico da seleção brasileira no dia 26, quando fará a convocação para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O italiano virá com quatro integrantes da comissão técnica e morará no Rio de Janeiro.