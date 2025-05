Três jogadores do Liverpool são indicados ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês

It's time to vote for your @EASPORTSFC Player of the Season ??

Por fim, o capitão Van Dijk foi peça fundamental na defesa do Liverpool, que saiu de campo sem ser vazada em 14 partidas. O zagueiro ainda venceu 162 duelos, realizou 184 cortes e foi o líder em passes completos na competição, com 2814.

Além disso, Virgil Van Dijk busca se tornar apenas o quinto jogador a ser eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês em duas temporadas, junto com Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic e Kevin De Bruyne. O zagueiro venceu o prêmio em 2018/19.

Outros indicados