Com problemas familiares, Gil é liberado de treino do Santos

O zagueiro Gil ficou fora do treino do Santos por questões familiares.

O que aconteceu

Gil pediu dispensa da atividade de hoje no CT Rei Pelé. O UOL apurou que o assunto é sério e ainda não há uma confirmação sobre a presença do zagueiro nas próximas atividades do técnico Cleber Xavier.

O Meu Peixão publicou que Gil pediu rescisão amigável, mas o zagueiro nega. Dirigentes do Santos afirmam que o experiente atleta de 37 anos deve continuar.