Ausente e sem prêmio, Vini Jr. é assunto e marca presença na Bola de Ouro

Na imprensa europeia, Vini Jr. também foi assunto durante toda a segunda-feira, como se fosse ele, e não Rodri, o grande protagonista do dia.

Na Catalunha, o Sport — historicamente ligado ao Barcelona — teorizou que o brasileiro perdeu a Bola de Ouro por questões de "valores, fair play e comportamento". Em Madri, Marca e AS condenaram a atitude do Real Madrid de não viajar para a festa.

O assunto também esteve no centro do debate na imprensa inglesa, país onde Rodri joga, e na França, casa do prêmio que há 68 anos elege o jogador do ano (e, desde 1995, está aberto a premiar não-europeus).

Rodri celebra prêmio do Bola de Ouro; espanhol desbancou Vini Jr Imagem: FRANCK FIFE / AFP

Na Espanha, a "chave" da imprensa mudou tão logo Rodri foi confirmado como vencedor. As manchetes desta terça enaltecem o domínio espanhol no prêmio — Aitana Bonmatí levou o prêmio de melhor jogadora e Lamine Yamal o de melhor jovem —, além do fato de, 64 anos depois, um espanhol voltar a conquistar a Bola de Ouro. Antes de Rodri, apenas o atacante Luis Suárez Miramontes, em 1960, fora agraciado.

O UOL apurou que a decisão de boicotar a cerimônia foi 100% tomada pela cúpula do Real Madrid, representada pelo presidente Florentino Pérez. Os jogadores, entre eles Vini Jr., não tiveram voz nem voto. Eles foram apenas comunicados, quando já se preparavam para a viagem.