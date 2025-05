Uma história de terror acontecia no momento da catarse tricolor

O São Paulo lotou o seu estádio para mais um jogo da Libertadores. E quem foi não se arrependeu: gol no finalzinho, classificação antecipada garantida, garoto da base fazendo estreia de respeito, carisma, força, identificação e esperança. Mas para quatro pessoas presentes ao Morumbi a história não foi essa.

Eu via pela TV quando escutei o narrador avisando que o jogo estava parado porque o campo havia sido invadido. A régua moral manda condenar o invasor, que é tratado como pária. As câmeras não mostram porque convencionou-se que quem invade quer aparecer e, nesse caso, a emissora vai condená-lo ao ostracismo. No cameras for you, como diria o personagem "Soup Nazi" do seriado Seinfeld.

O futebol tem muitos problemas e eu argumentaria que invasão de campo nunca foi um deles. Invasão é sintoma e não doença. Lembro de ter sido afastada da emissora na qual trabalhava depois de dizer ao vivo que o momento mais emocionante de um certo jogo - que já não lembro mais qual era - foi aquele em que um maluco entrou correndo seminu pelo gramado. Bastou. No camera for you! Uma declaração abertamente machista não teria me afastado, mas fazer apologia à invasão de campo foi intolerável.