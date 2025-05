Cassundé pagou 'laranja' no Corinthians e dinheiro chegou à empresa com possível ligação ao PCC

Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, dono da Red Social Media Design LTDA, empresa inserida no contrato entre Corinthians e VaideBet como intermediadora do negócio e que, por isso, receberia R$ 25,2 milhões ao longo de três anos, transferiu R$ 580 mil para a Neoway Soluções Integradas, uma empresa fantasma, no dia 25 de março de 2024. No mesmo dia, Cassundé esteve no Parque São Jorge, segundo dados telemáticos (ERB's) obtidos pela Polícia Civil de São Paulo. As operadoras de telefonia entregaram um relatório aos investigadores do caso que confirma a presença de Cassundé na sede do clube social às 15h57 e às 16h18. No dia seguinte à visita de Cassundé ao Corinthians, 26 de março, a Rede Social transferiu mais R$ 480 mil para a Neoway, concluindo o montante total de R$ 1,042 milhão em repasse.

Estas informações estão em um dos relatórios assinados pelo delegado Tiago Fernando Correia, responsável pelo caso. O fato de Cassundé ter ido ao Parque São Jorge justamente na data da primeira transferência feita à Neoway é um dos destaques do texto exposto nos autos do processo.

Por meio de um rastreamento do caminho do dinheiro, a Polícia constatou que os valores que saíram dos cofres do Corinthians para o pagamento da suposta intermediação tiveram como destino final a UJ Football Talent Intermediação LTDA, de Ulisses de Souza Jorge. A empresa em questão está sendo investigada em Portugal por eventual envolvimento com uma organização criminosa brasileira, o PCC (Primeiro Comando da Capital). Além disso, o delator Antônio Vinicius Gritzbach, antes de ser assassinado no aeroporto de Guarulhos, afirmou à promotoria de Justiça que a UJ Football era um dos braços do PCC no futebol para lavagem de dinheiro e, por isso, a empresa também entrou na mira das autoridades públicas locais.