Rodri fatura a Bola de Ouro; Vini Jr. é o melhor brasileiro em 17 anos

Rodri venceu Bola de Ouro e é o melhor jogador do mundo Imagem: Jonathan Moscrop/Getty Images

Rodri, por outro lado, protagonizou o título da Espanha na última Eurocopa, realizada entre junho e julho deste ano. Ele foi eleito o melhor jogador da competição e liderou uma seleção de promessas, como Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams.

A coroação do atleta europeu ampliou o jejum do Brasil no Bola de Ouro: Kaká, ainda em 2007, foi o último brasileiro a ter a alcunha de melhor jogador do mundo — depois, Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram a disputa até 2018, quando Modric foi eleito.

A votação do Bola de Ouro foi feita a partir de jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da Fifa. Os profissionais montaram um ranking e enviaram suas escolhas baseadas nos desempenhos dos atletas na temporada 23/24 do futebol europeu. O narrador Cléber Machado representou o Brasil.