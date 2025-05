Com marretada de Teixeira, Santos inicia reforma no CT Rei Pelé

Dedo do craque

O projeto de reconstrução do Santos começou após o retorno à elite do futebol brasileiro e foi muito impulsionado pela volta de Neymar. O meia-atacante alertou ao presidente Marcelo Teixeira que a estrutura estava praticamente igual a quando ele deixou o clube rumo ao Barcelona, em 2013.

Com isso, o craque e seu pai acertaram diversas parcerias que têm ajudado o clube com tal plano. Com as dificuldades financeiras do Peixe, tais acordos são de suma importância.

Recentemente, por exemplo, o Santos reformou o vestiário da Vila Belmiro. Foram feitas mudanças na iluminação, no piso, nas paredes e nos armários. O armário de Neymar até recebeu selos estilizados com a frase "The Prince" (O Príncipe, na tradução livre).