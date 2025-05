Parabéns, Augusto Melo!

Finalmente você cumpriu uma de suas centenas de promessas de campanha: conseguiu transformar o Corinthians em protagonista.

Graças a você, Augusto, nossa paixão foi parar na manchete do jornal O Estado de S. Paulo. Sim, na primeira página do jornal, o assunto mais importante da edição, e não da parte de Esportes.

Afinal, graças a você e os poucos que ainda o cercam, está cada vez mais comum o Corinthians aparecer no noticiário policial.

E hoje não foi diferente.

Essa quinta-feira, 15 de maio de 2025, é um dos dias mais tristes de nossa história. O Corinthians está exposto em todos os jornais, rádios, TVs, portais e redes sociais pela lama criminosa na qual você nos enfiou.

Após um ano e meio de uma campanha eleitoral cheia de engajamento e apoio digital embalado pelo sonho, pela esperança e carentes de uma gestão mais transparente e sobretudo mais "Corinthiana"? o povo escolhido, o maloqueiro, o sofredor da arquibancada entregou seu coração a vc Augusto.

Acreditamos no "Vou devolver o Corinthians para o Corinthiano", "Vem coisa boa por aí", "Vou fazer o maior choque de gestão da história do Corinthians", "Acabou a Farra!! Amigos do portão para fora!!", "Eles me chamam de aventureiro e então Corinthiano vem viver essa aventura comigo" e o famoso "Podem acreditar, o Corinthians voltará a ser protagonista!!"

Vc não esperou nem ser empossado e foi capaz, junto com seus comparsas, de arquitetar o maior escândalo aos cofres do Corinthians já no primeiro contrato e na primeira semana de trabalho.

Você premeditou o maior crime contra a nação corinthiana, a tentativa de desviar 25 Milhões de Reais de um clube arrebentado em dívidas!!

Sua sentença não é o impeachment, não é a renúncia, tão pouco será responder pelos crimes que cometeu? sua maior sentença será a expulsão do quadro social do SCCP!!

O Corinthians vai se erguer e superar suas mentiras porque somos Gigantes e você apenas será o pior presidente da história do Corinthians.

O tempo, a solidão e o desprezo vão te apagar da história do Corinthians, como fez com Dualib e outros, mas as ruas jamais te esquecerão!!

Aproveite que sua jornada está acabando e faça como Dualib, renuncie e peça para se retirar do quadro social de um dos maiores clubes do mundo e nunca mais apareça para falar de Corinthians com quem ama de verdade esse clube!!

Salve o Corinthians!!

*Texto coletivo de um grupo de corintianos.