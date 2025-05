Neymar não voltou para salvar, mas sim para enterrar o Santos de vez

- Este valor engloba salários e direitos de imagem.

- O contrato de cinco meses vence em 30 de julho, e renderá ao craque 105 milhões de reais.

- Ainda Segundo o UOL, o salário de Neymar em carteira é de 4,14 milhões.

- Sobre ações de marketing, o Santos terá que repassar 85 milhões de reais à empresa do pai do astro até o fim do contrato.

- Se não conseguir atingir esta meta, o Santos terá que pagar ao fim do vínculo o valor do próprio bolso.

- A divisão se dá da seguinte forma: 75% dos valores de patrocínios vendidos após a chegada do craque ficam com ele, enquanto o Santos embolsa 25%