Real Madrid encaminha contratação de zagueiro holandês Huijsen

Convivendo com lesões no setor defensivo durante a temporada, o zagueiro é um dos maiores alvos do Real Madrid na próxima janela. Sem Alaba, Éder Militão e Rudiger, a equipe merengue busca um acordo com o Bournemouth para a liberação de Huijsen antes da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A informação é do jornal inglês Sky Sports.

Em meio à troca de treinadores do Real Madrid, que conta com um acordo encaminhado com o espanhol Xabi Alonso, Huijsen chegaria ao clube para ser titular. Atualmente, a equipe espanhola está utilizando Raul Ascencio e Jacobo Ramón como dupla de zaga. Ambos os atletas foram recém-promovidos da base.

No Bournemouth desde 2024, Huijsen despontou como um dos zagueiros mais promissores do futebol mundial. O holandês atuou 34 vezes na temporada e conta com 55 interceptações e 38 desarmes, de acordo com o Sofascore.

Foco na Copa do Mundo de Clubes

Apesar de ter conquistado a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, o Real Madrid vive má fase na atual temporada. A equipe merengue foi vice-campeã da Copa do Rei e da Supercopa, caiu nas quartas da Champions e tem poucas chances de conquistar o Espanhol.

Sendo assim, o Real Madrid busca reforços para conquistar a Copa do Mundo de Clubes. Além de Huijsen, também tenta fechar a contratação de Alexander-Arnold, do Liverpool.