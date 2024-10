Flu vence com 'gol de cara' de Cano, respira e mantém Athletico afundado

A partida entre as equipes estava marcada para julho, mas foi alterada. Por ter ficado em segundo lugar no seu grupo na Sul-Americana, o Athletico precisou disputar o playoff da competição continental e, por isso, precisou do adiamento.

Classificação e jogos Brasileirão

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (26). O Fluminense recebe o Vitória, às 16h30 (de Brasília). Mais tarde, às 18h30, o Athletico visita o Cruzeiro. Os dois jogos são válidos pela 31ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve mais cartões do que finalizações no gol. As duas equipes fizeram uma etapa inicial de pouquíssimas chances e muito truncada. O resultado: cinco cartões amarelos — um para Mano Menezes — e apenas dois chutes no gol, com Lima e Arias. No mais, apenas trocas de passes dos cariocas no meio de campo e raros contra-ataques dos paranaenses que terminaram em erros.

A experiência deu a vitória ao Fluminense no segundo tempo. O Athletico teve chances claras de abrir o placar em contra-ataques, mas viu Fábio brilhar em chutes de Pablo e Emersonn. O preço pago pelos erros foi alto. Cano, que vive um 2024 abaixo, saiu do banco para fazer o típico gol de centroavante: com a cara.

Lances importantes e gols

Passa por cima. Cuello foi acionado em contra-ataque rápido pela esquerda e tentou resolver sozinho. O atacante levou para a perna esquerda e tentou chute firme, mas a bola passou por cima da meta defendida por Fábio.