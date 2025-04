Palmeiras joga em La Paz para ampliar sequência perfeita e manter liderança na Libertadores

Em paz devido aos bons resultados que o colocam na liderança do Brasileirão, o Palmeiras desafia a temida altitude de La Paz, onde enfrenta o Bolívar em duelo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, para se manter no topo de sua chave. A bola rola às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira no Estádio Hernando Siles, 3.650 metros acima do nível do mar.

São seis pontos em dois jogos no Grupo G da Libertadores para o Palmeiras. Portanto, 100% de aproveitamento na Libertadores para o time brasileiro que ganhou as duas partidas que fez no torneio sul-americano do qual surge, de novo, como um dos favoritos. O Bolívar é o vice-líder, com três.

O plano é emendar a sétima vitória consecutiva na temporada, entre jogos do Brasileirão e da Libertadores, e ampliar a melhor fase no ano. A altitude é um obstáculo. Também atrapalha a série de desfalques importantes, incluindo três novas baixas.