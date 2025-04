Cerro Porteño x Sporting Cristal: Palpite, Onde Assistir, Escalações - 24/04

Cerro Porteño x Sporting Cristal: Escalações Prováveis

Cerro Porteño: Gatito Fernández; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Jorge Morel; Piris da Motta, Gastón Giménez, Federico Carrizo; Gabriel Aguayo, Jonathan Torres.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Nicolás Pasquini; Christofer González, Martín Távara, Jesús Pretell, Maxloren Castro; Irven Ávila, Martín Cauteruccio.

