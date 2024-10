Arsenal aproveita azar de goleiro inspirado e vence Shakhtar na Champions

Os times voltam a jogar pela Champions no próximo dia 6. O Arsenal encara a Inter de Milão fora de casa, enquanto o Shakhtar recebe o Young Boys — italianos e suíços, aliás, se enfrentam nesta quarta (23).

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Como foi o jogo

O Arsenal dominou o início do 1° tempo, mas não conseguiu balançar as redes nas investidas iniciais: o lateral Calafiori e o atacante Trossard protagonizaram as melhores chances dos mandantes, mas erraram a pontaria e deixaram o grito de gol preso na garganta dos torcedores.

Martinelli (ou o goleiro do Shakhtar?) destravou o duelo e inaugurou o marcador aos 28 minutos. O brasileiro recebeu na entrada da área, balançou na frente dos zagueiros e carimbou a trave de Riznyk, que viu a bola bater nas suas costas e parar nas redes em meio á tentativa falha de defesa — o site oficial da Champions creditou o gol como contra: 1 a 0.

Riznyk deu azar no gol de Martinelli durante Arsenal x Shakhtar, duelo da Champions League Imagem: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Riznyk se recuperou, fechou o gol e chegou a pegar pênalti na etapa final. O goleiro dos visitantes não se abalou com o gol sofrido e se transformou em um paredão no 2° tempo, bloqueando uma série de finalizações. O auge da atuação de Riznyk ocorreu aos 30 minutos, quando ele mostrou reflexo e defendeu uma penalidade cobrada por um pouco inspirado Trossard.