Corinthians minimiza insatisfação de jogadores com Ramón Díaz, diz Hernan

A diretoria do Corinthians minimizou a insatisfação de parte do elenco com a "panela" de Ramón Díaz, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

No Corinthians, minimizaram, não quiseram botar mais lenha na fogueira. É uma questão que o Ramón Díaz vai resolver com os jogadores, com aqueles que estão insatisfeitos. É o trabalho do técnico. O técnico é bem pago pra isso, pra gerir elenco, fazer a gestão do grupo. André Hernan

Segundo o colunista, a situação é tratada com naturalidade no Corinthians. Internamente, a briga pela vaga no time titular é visto como positiva pela comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz.