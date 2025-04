Veja como está a recuperação de Souza, lateral escolhido por Neymar para ser titular do Santos

Apesar de estar afastado, Souza está com moral com Neymar. O ídolo alvinegro divulgou uma escalação do Santos nesta quarta-feira com o garoto titular na lateral esquerda.

Atualmente, o dono da posição é Escobar. O argentino disputou 16 dos 19 compromissos do Alvinegro Praiano em 2025, sendo 14 entre os 11 iniciais. Souza, por sua vez, entrou em campo somente quatro vezes, duas como titular.

O jovem lateral esquerdo é uma das promessas do Santos. Recentemente, ele renovou o contrato até 31 de dezembro de 2028. O antigo acordo vencia no dia 31 de maio de 2025.

Souza, aliás, já chamou atenção na Europa. O defensor chegou a entrar na mira de alguns clubes estrangeiros, como Barcelona e Chelsea. Ele foi chamado de "novo Marcelo" por um jornal espanhol.

Ainda sem o lateral, portanto, o Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).