Corinthians x Racing: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana 24/04

Por isso, acreditamos em um jogo com o Racing com menos do que 4.5 escanteios.

Palpite 5: Mais de 2.5 gols

O jogo será movimentado e ofensivo, especialmente com o Corinthians tentando vencer para não se complicar ainda mais na Sul-Americana. Além disso, há o gosto de vingança no time paulista pela derrota para os argentinos na semi-final do torneio no ano passado.

Corinthians x Racing Club: Palpites com Base na Estatística