Real renasce e busca virada contra o Dortmund com Vini no modo Bola de Ouro

Inacreditável, Real Madrid! Rodrygo foi lançado na área, matou no peito e finalizou, mas viu a bola explodir no travessão. Na sobra, Bellingham chutou firme e, de novo, ela bateu no travessão. O lance seguiu, Mbappé tentou passe para Modric, mas ela desviou em Brandt e tomou o rumo do gol. Kobel voou para espalmar.

Courtois salva o Real Madrid. O Borussia Dortmund respondeu em seguida. Brandt recebeu com espaço na intermediária e avançou. Ele soltou o pé, buscando o ângulo direito de Courtois, que voou e espalmou de mão trocada.

Kobel duas vezes. Após bola mal afastada pela defesa, Lucas Vázquez apareceu pela direita da área e finalizou. Mesmo encoberto, Kobel mostrou tempo de reação e espalmou para escanteio. Depois da cobrança, Vini Jr deixou defensores para trás e finalizou no meio para nova defesa do arqueiro suíço.

Rüdiger recoloca o Real Madrid no jogo: 2 x 1. Mbappé ficou com a bola pela direita após sobra na entrada da área e levou para o fundo. O camisa 9 cruzou na cabeça de Rüdiger, que testou firme, sozinho, para descontar.

Vini Jr deixa tudo igual em seguida: 2 x 2. Mbappé recebeu dentro da área e foi travado na hora da finalização, mas a bola sobrou para Vini Jr completar para o gol. O lance foi anulado em campo por suspeita de impedimento de Mbappé, mas validado pelo VAR posteriormente.