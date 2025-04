CBF avança em direção a Ancelotti e deixa Jesus em compasso de espera

Com esse cenário, a CBF voltou a espichar seus olhos e fazer contatos para tentar contratar o italiano. Pessoas com trânsito na confederação veem contatos avançados entre a entidade e o treinador.

O timing é crucial

O problema são as datas: o Real Madrid tem a final da Copa do Rei contra o Barcelona, no próximo sábado (26).

Há a expectativa de que o treinador possa se desligar do clube depois dessa data. Neste caso, a CBF aceleraria com toda força em sua direção.

Outra possibilidade é que sua novela no Real Madrid prolongue. Inicialmente, Ancelotti dizia que só decidiria sua vida após a temporada. Nesta semana, no entanto, mostrou certa impaciência ao dizer que não seria um "treinador com chicote", em resposta às críticas sobre sua postura com os atletas do elenco. Ainda assim, reafirmou que queria permanecer o máximo possível no Real.

Outro jogo crucial é o Barcelona x Real Madrid por La Liga, marcado para 11 de maio. Dependendo do andamento do campeonato, o jogo pode deixar inalcançável a diferença entre os dois. Hoje, o Barça lidera com quatro pontos de vantagem, faltando cinco rodadas.