'Fantástico', 'impressionante': Astros do tênis se rendem a João Fonseca

Acho que ele é um grande talento, um jogador realmente impressionante. E também parece que ele é muito maduro para a sua idade. [Está] No caminho certo, sabe o que está fazendo, tem pessoas boas ao seu redor. São pessoas muito humildes e focadas também.

Djokovic

Novak Djokovic no tapete vermelho do Laureus Imagem: Alexandre Araújo / UOL

"É fantástico para o nosso esporte que tenhamos um jovem jogador emocionante vindo do Brasil. Desde o Guga, talvez, não tínhamos um jogador de simples tão bom. É jovem e tem um futuro brilhante pela frente. Vamos ver o que acontece", completou.

João Fonseca vai estrear no Madrid Open 2025 hoje, contra o dinamarquês Elmer Möller. Ele também está inscrito no Estoril Open — que vai disputar em caso de eliminação precoce na Espanha.

Boris Becker, que já foi número 1 do mundo e é um dos grandes nomes da história da modalidade, classificou João como "fantástico". O ex-tenista alemão conquistou Wimbledon três vezes, além do US Open e Australian Open.