Filipe Luís comanda quem já o tirou de Copa e o deixou no banco do Flamengo

Única posição que precisou ser mexida duas vezes na temporada, a lateral esquerda vai ganhar uma atenção especial com a chegada de Filipe Luís. Especialista no setor, o treinador quer manter a disputa aberta para Ayrton Lucas e Alex Sandro, dois nomes que já conhece bem.

Relação antiga

A história de Filipe se cruzou com a dos dois laterais algumas vezes. Ambos já perderam e "tomaram" a vaga dele em algum momento da carreira e agora são comandados pelo novo treinador. O consenso é que o ex-lateral é uma referência para ambos.

A história com Alex Sandro é pela seleção brasileira. Em 2022, Filipe ficou fora da lista de convocados para a Copa do Mundo porque Tite optou por levar o atual comandado e Alex Telles. Em 2018, Alex Sandro fez parte do ciclo, mas não foi chamado, enquanto Filipe foi. Na Copa América de 2019, o atual treinador se lesionou e Alex assumiu a titularidade nas últimas partidas.