CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico em Flamengo x Corinthians

Rodrigo D'Alonso sugere novamente a possibilidade de falta antes de Ramon Abatti se dirigir ao monitor. "Você viu que tem um contato de pé com o pé, velho? Por que quem encosta na bola é o atacante (Arrascaeta). Tem que avaliar o impacto, entendeu? Na hora que o atacante toma o calço ele ainda põe o pé no chão, porém tem esse chute no pé dele."

Ao conferir as imagens, Ramon Abatti muda de ideia e resolve assinalar a penalidade. "Jogador totalmente imprudente, ele chuta a bola e não acerta. Ele calça o adversário. Ok, o jogador teria condição de seguir e disputar essa bola e prosseguir a jogada. Para mim é um calço imprudente, ok? Vou voltar com o tiro penal sem cartão", diz.

Pedro foi para a cobrança na marca da cal e bateu com força, no ângulo direito de Hugo Souza, fazendo o seu segundo gol na partida e selando a goleada por 4 a 0. O Flamengo chegou aos 14 pontos e assumiu a liderança, ultrapassando o Palmeiras, que perdeu na rodada para o Bahia, em casa, por 1 a 0.

O resultado deixou o Corinthians na 12ª posição, com sete pontos. Dorival Júnior, recém-contratado como novo treinador do time alvinegro, acompanhou a partida no camarote do Maracanã e deve comandar o primeiro treino time já nesta segunda-feira, visando o duelo com o Novorizontino, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.