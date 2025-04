Pedro é centroavante completo, volta bem e vira esperança para a seleção

Claro que, pelo tempo e pelo esforço na recuperação muscular, ele pode ter problemas de desgaste na musculatura, correndo riscos de estiramento, contratura ou distensão muscular, mas com uma dosagem certa de carga de trabalho isso pode ser evitado.

Mas o mais impressionante foi a rápida adaptação dele ao campo de jogo, demonstrando que está seguro, confiante e sem medo de dividir, que é um problema comum na volta pelo receio de se machucar de novo.

Ele entrou aos poucos, mas contra o Corinthians foi titular e fez belíssima partida.

Fez o pivô diversas vezes para quem vinha de trás com perfeição, segurando quando precisava e tocando de primeira quando a jogada assim exigia.

Foi muito esperto quando fez seu gol, na falha da saída de bola do goleiro Hugo Souza, batendo de primeira.

Mas a jogada que me deu a certeza de afirmar que ele voltou confiante foi aquela em que ele partiu para cima da defesa do Corinthians, dando uma "caneta" no André Ramalho, um corte no Gustavo Henrique e finalizou com um tapa no contrapé do Hugo Souza — que só defendeu pela sua elasticidade e evitou um gol de placa.