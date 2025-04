Palmeiras tem melhor elenco que o Flamengo? RMP e Arnaldo divergem

Quem tem o melhor elenco: Flamengo ou Palmeiras? No UOL News Esporte, os colunistas Renato Maurício Prado e Arnaldo Ribeiro divergiram e esquentaram o debate.

RMP: "Se o Flamengo continuar jogando dessa maneira, vai ser campeão brasileiro. Apesar do deslumbre do Arnaldo com o Palmeiras, o Flamengo está jogando mais. Nos seus melhores momentos, melhor partida do Palmeiras e melhor partida do Flamengo, o Flamengo jogou mais do que o Palmeiras".

Arnaldo: "O time que investe mais tem maior responsabilidade. O Palmeiras está como o Botafogo ano passado, e quem dominou o ano passado foi o Botafogo, não foi o Flamengo. As opções do Palmeiras são diversas. O Abel não é um técnico talhado para goleadas e espetáculos, só que esse ano ele tem os melhores jogadores e os mais caros — a responsabilidade desse ano é do Palmeiras. Todo mundo cobrava do Botafogo no ano passado o máximo, e o Botafogo entregou. Esse ano quem tem que ser cobrado é o Palmeiras: é o time que mais investiu. Esse ano a missão é do Palmeiras do Abel, que tem quase todos os jogadores no auge da carreira para fazer uma temporada histórica. Essa é a missão do Palmeiras em 2025".