O que fez debate sobre renovação de Gabigol renascer no Flamengo

Dia a dia melhor

O semblante e o comportamento de Gabigol mudaram. Mais leve, o atacante gostou da chegada de Filipe Luís ao time profissional do Flamengo.

Gabriel está mais brincalhão e vê Filipe trabalhando para recuperar sua boa fase. Em campo a resposta ainda não veio, mas o treinador cita rotineiramente a dedicação que terá com o atacante.

Já insatisfeito pela falta de minutos com Tite, o camisa 99 vivia dias diferentes. Em alguns treinos, dava alfinetadas sobre o fato de ter poucos minutos e parecia caminhar para um fim melancólico de ciclo. O rendimento nas atividades também não era tão bom e ele virou a terceira opção mesmo sem a sombra de Pedro.

Gabigol tentou viabilizar a saída no meio do ano pela falta de espaço. O pedido do Flamengo por uma compensação financeira dificultou o processo e o Palmeiras ofereceu somente um pré-contrato.

Vai renovar?

Oferta na mão. A proposta de um ano de contrato com aumento de 50% do salário segue na mesa do jogador, que não gostou dos termos oferecidos pela diretoria neste ano. Ele se sentiu desvalorizado pelo período abaixo dos cinco anos acordados no final de 2023.