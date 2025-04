Arrascaeta é artilheiro e líder de assistências do Brasileirão

Com gol e assistência de Giorgian de Arrascaeta, o Flamengo goleou o Corinthians por 4 a 0 no último domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória contra o Timão, o meia uruguaio se tornou artilheiro e líder de assistências da competição.

Peça fundamental no esquema de Filipe Luís, Arrascaeta marcou cinco vezes e distribuiu três assistências neste início do Brasileirão.

Além de ser artilheiro, líder de assistências e quem mais participou de gols no torneio, o meia conta com uma grande eficácia. Ele criou quatro grandes chances e precisa de apenas duas finalizações para balançar as redes, segundo dados do Sofascore.