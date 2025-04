Filipe Luís fez trabalho técnico e mental com Ayrton Lucas no Flamengo

Enquanto Pedro e Arrascaeta vivem dias de badalação por causa do desempenho, Ayrton Lucas tem recuperado seu espaço de maneira silenciosa num processo que envolveu um trabalho técnico e também mental de Filipe Luís.

O que aconteceu

O treinador se preocupou em recuperar a confiança do tímido lateral-esquerdo. Ayrton Lucas vinha de críticas de parte da torcida e tem agarrado com unhas e dentes as oportunidades que se abriram com a lesão do experiente Alex Sandro.

Filipe Luís, por exemplo, se coloca como próprio exemplo em conversas com o jogador para elevar a autoestima de seu comandado. O técnico costuma lembrar que Ayrton Lucas o colocou no banco de reservas em sua reta final como atleta no Flamengo.