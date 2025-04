Por que ataque do Flamengo melhora tanto com Pedro? Colunistas explicam

Ele dá muito jogo ofensivo, o que estava faltando, tanto de conclusão a gol quanto do acerto nos passes finais. [...] É um time diferente, que pressiona menos. Não fica aquele estilo 'rolo compressor'. [...] Mas, ao mesmo tempo, quando o Flamengo tem espaço, aproveita muito melhor.

Rodrigo Mattos

RMP: Pedro não pressiona, mas impressiona

O toque do Pedro para o Arrascaeta é de pivô de primeiríssima qualidade. O Pulgar mete a bola nele e, de canhota, ele já chapa a bola para o Arrascaeta entrar e fazer o segundo gol. Ele pode não ser 'pressionante', mas ele é impressionante. Isso não há a menor dúvida.

Renato Maurício Prado

