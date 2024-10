Flamengo encaminha acordo com a CBF por parte dos salários de Pedro

O Flamengo encaminhou o acordo com a CBF para o pagamento de uma parte dos salários do atacante Pedro. Ele sofreu grave lesão no treino pela seleção brasileira em 4 de setembro.

O que aconteceu

O Fla espera o fim da Data Fifa para se reunir com a CBF. Rodolfo Landim e Ednaldo Rodrigues vão definir os últimos detalhes e assinar o acordo depois das Eliminatórias.

A seleção jogou nesta quinta e entra em campo novamente na terça-feira. Quando o mandatário da confederação retornar de Brasília, o encontro acontecerá para sacramentar a decisão.